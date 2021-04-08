Стукалов покинул пост главного тренера "Велеса"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Главный тренер клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Велес" Алексей Стукалов покинул занимаемую должность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что 37-летний Стукалов возглавит клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Уфа".

"Стукалов покинул нашу команду", - рассказали в пресс-службе.

После 35 матчей "Велес" занимает восьмое место в первенстве Олимп-ФНЛ. "Уфа" располагается на 15-й позиции в таблице РПЛ.