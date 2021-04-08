Старт Roland Garros перенесли на неделю вперед

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) приняли решение отложить старт соревнований на неделю. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Изначально Roland Garros планировалось провести с 23 мая по 6 июня, теперь турнир состоится с 30 мая по 13 июня.

Перенос сроков, как надеются организаторы, должен позволить принять большее число зрителей, так как к этому периоду могут быть ослаблены ограничения численности участников массовых мероприятий. В настоящее время в ряде регионов Франции, в частности в департаменте Сена-Сен-Дени под Парижем, отмечается некоторое снижение показателей пандемии. Новые данные о ситуации в этот четверг объявит министр здравоохранения Оливье Веран.

В прошлом году проведение Roland Garros было перенесено с мая на сентябрь.