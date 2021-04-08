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Футбол в России

Футболист "Спартака" Жиго приступил к индивидуальным тренировкам

Его участие в матче с "Локомотивом" 11 апреля под вопросом

ТАСС, 8 апреля. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил директор департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.

В понедельник футболисту было диагностировано сотрясение мозга второй степени, которое он получил в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" (3:2).

"Жиго сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Его участие в матче в воскресенье пока под большим вопросом", - сказал Фетисов.

Ближайший матч "Спартак" проведет 11 апреля в гостях против "Локомотива".

Жиго 27 лет, он выступает за "Спартак" с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 22 матчах в разных турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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