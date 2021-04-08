Минспорт и РФС заключили соглашение с Забайкальским краем о развитии футбола

ТАСС, 8 апреля. Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС), правительство Забайкальского края и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в крае, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в Забайкалье.

"К 2024 году в регионе будет построено более 40 объектов для занятий футболом, среди которых - малоформатный футбольный манеж с искусственным покрытием, три стадиона, четыре полноразмерных поля и 13 мини-футбольных площадок, - сказал министр спорта Олег Матыцин. - 14 стадионов и футбольных полей, в том числе стадионы "Темп", "Юность" и "Юность-2", будут реконструированы и приведены в соответствие с современными стандартами качества. В регионе будут открыты еще три спортивные школы, появятся новые квалифицированные тренеры и судьи. Уверен, совместная работа с РФС, правительством Забайкальского края и федерацией футбола региона будет эффективной и плодотворной".

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что в регионе планируется запуск школьной и студенческой футбольных лиг. "Сегодня в Забайкалье более 17 тысяч человек регулярно занимаются футболом, - сказал он. - В регионе работают более 25 спортивных школ, одна из которых имеет статус "Детский футбольный центр" и получает адресную финансовую и методическую помощь РФС. Для популяризации футбола в крае мы с партнерами по соглашению планируем открыть в регионе три новых отделения футбола и секции для девочек в уже работающих учреждениях. Ведущей спортивной школе региона будет присвоен статус "Региональный центр РФС", на базе которого будет организован центр подготовки специалистов в футболе, а также на территории края появятся филиалы уже имеющегося Детского футбольного центра".

"Соглашение предусматривает увеличение количества тренеров и профессиональных судей, улучшение инфраструктуры и количества соревнований, - отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. - Уверен, что благодаря соглашению футбол в Забайкальском крае еще больше увеличит свою популярность и для сотен детей станет любимым видом спорта".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.