Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов скончался в среду в возрасте 80 лет. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

"Скончался Виктор Григорьевич Куренцов. Буквально на днях он отметил 80-летие и такое печальное известие, - написал Иванов. - Мои соболезнования родным и близким. Вечная память".

Куренцов - чемпион Игр 1968 года, серебряный призер Олимпиады 1964 года, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР. За время карьеры установил 26 мировых рекордов. Куренцов являлся почетным гражданином Одинцовского района.