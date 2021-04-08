РФС окажет помощь в лечении футболистов с повреждениями крестообразных связок

ТАСС, 8 апреля. Медицинский комитет Российского футбольного союза (РФС) достиг договоренности с ведущими хирургами об участии в лечении игроков российских клубов, у которых выявлены повреждения крестообразных связок. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Футболисты старше 18 лет смогут получить бесплатную помощь в лечении травм крестообразных связок в медицинских учреждениях Москвы.

"На первом этапе клубам необходимо сообщить о наличии в составе футболистов с травмами передних и задних крестообразных связок, прислать медицинские заключения и данные обследований, - говорится в сообщении. - После изучения полученных данных игрокам будет оказана консультационная помощь по тактике лечения и целесообразности хирургического вмешательства. В случае необходимости специалисты с большим опытом лечения подобных травм проведут бесплатные операции. Имеющиеся случаи будут рассмотрены в индивидуальном порядке".