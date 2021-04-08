Минуту молчания в память о Куренцове организуют на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Минута молчания в память об ушедшем из жизни олимпийском чемпионе Викторе Куренцове пройдет в четверг перед началом вечерней соревновательной программы московского чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.

Чемпионат Европы проходит в Москве с 3 по 11 апреля.

"Сегодня вечером перед началом соревнований будет объявлена минута молчания в память об ушедшем из жизни олимпийском чемпионе Викторе Григорьевиче Куренцове, - сказал Кишкин. - Российская и мировая тяжелая атлетика понесли большую утрату. Мы выражаем соболезнования родным и близким".

"Прощание пройдет в Одинцове, от ЦСКА пойдут автобусы туда. Дата похорон пока окончательно не определена, сейчас мы находимся на связи с родными. Он 5 апреля отпраздновал 80-летие, но уже плохо себя чувствовал. Сердце", - добавил собеседник ТАСС.

Куренцов - чемпион Игр 1968 года, серебряный призер Олимпиады 1964 года, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР.