Состав участников Женской хоккейной лиги пополнится командной из системы "Трактора"

ТАСС, 8 апреля. Челябинский "Трактор" объявил о создании женской команды "Белые медведицы", которая начнет выступление в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) с сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги.

В ближайшее время руководство "Трактора" примет решение о составе тренерского штаба и начнет комплектование команды.

Женская хоккейная лига основана в 2015 году. В регулярном чемпионате нынешнего сезона приняли участие восемь клубов. В сезоне-2019/20 победителем чемпионата стал китайский клуб "КРС Ванке Рейз".