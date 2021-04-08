Тарпищев назвал российских теннисистов, которые выступят на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев выступят на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В четверг стало известно о переносе с 23 на 30 мая старта Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), который является ключевым турниром для отбора на Олимпиаду.

"Перенос сроков никак не сказывается на наших планах и подготовке к Олимпиаде, - сказал Тарпищев. - После Roland Garros берутся рейтинги и по ним проходят на Игры, но с нашими командами уже все понятно. Мужская сборная полностью известна, турнир во Франции никак не повлияет [на состав]. В Токио поедут [Даниил] Медведев, [Андрей] Рублев, [Карен] Хачанов и [Аслан] Карацев. У девчонок еще есть вопросы, но в целом и там команда примерно ясна".

В олимпийском одиночном турнире примут участие по 64 игрока у женщин и мужчин. По 56 теннисистов отберутся на основании рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, еще по восемь приглашений выдаст Международная федерация тенниса.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.