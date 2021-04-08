Российским спортсменам предложили провести тренировочные сборы в Тунисе

ТАСС, 8 апреля. Министр туризма, ремесел и культуры Туниса Хабиб Аммар на встрече с министром спорта РФ Олегом Матыцином предложил российским спортсменам воспользоваться тренировочными базами в республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Матыцин в Москве провел встречу с делегацией Тунисской Республики во главе с Аммаром. В мероприятии также участие госсекретарь МИД Туниса Мохамед Али Нафти, посол Туниса в России Тарак Бен Салем и статс-секретарь - заместитель министра спорта РФ Ксения Машкова.

Матыцин отметил, что нынешний год является особым для России и Туниса - 65 лет назад были установлены дипломатические отношения между странами. Он подчеркнул, что Минспорт уделяет приоритетное внимание развитию спортивного сотрудничества на африканском континенте. Мохамед Али Нафти заявил о твердом намерении Туниса продолжать тесное взаимодействие с РФ по разным направлениям, в том числе в области физической культуры и спорта.

Аммар объявил о скором возобновлении туристических потоков и предложил российским спортсменам воспользоваться тренировочными базами в Тунисе, особенно в рамках зимних сборов.

На встрече также обсуждался вопрос использования российской вакцины от COVID-19 спортсменами тунисских сборных команд. Тунисская сторона подтвердила заинтересованность в получении вакцины для своих атлетов в преддверии Олимпиады в Токио. Мохамед Али Нафти добавил, что Тунис выдал разрешение на применение "Спутник V", и в марте в страну уже поступила первая партия российской вакцины.

Стороны договорились вести совместную работу по подготовке программы сотрудничества в области физической культуры и спорта и подтвердили готовность выстраивать конструктивный диалог в интересах развития спорта в России и Тунисе.