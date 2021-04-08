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Фигурное катание

Горшков: Туктамышева справится с ролью капитана на командном чемпионате мира

Соревнования пройдут в Осаке с 15 по 18 апреля
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева справится с ролью капитана сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

В четверг федерация объявила, что Туктамешва будет капитаном команды на турнире.

"Думаю, Туктамышева достойна такого звания. Уверен, что она с успехом справится с задачей", - сказал Горшков.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев. Соревнования пройдут в Осаке с 15 по 18 апреля.

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