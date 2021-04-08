Российские фигуристы полетят на командный чемпионат мира в Осаку через Владивосток

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию полетит на командный чемпионат мира (World Team Trophy) в Осаку через Владивосток, далее команда чартерным рейсом компании "Аврора" отправится до места проведения старта. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Турнир пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля. В составе российской сборной выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

"Российские фигуристы полетят в Японию через Владивосток рейсом "Аэрофлота", оттуда чартерным рейсом компании "Аврора" до Осаки. Это единственный оптимальный вариант для команды", - пояснил Горшков.

Согласно новым антиковидным правилам, в случае прямого рейса "Аэрофлота" до Токио спортсменам пришлось бы проходить карантин.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев.