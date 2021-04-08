В "Спартаке" заявили, что готовы рассмотреть предложение "Боруссии" по Ларссону

ТАСС, 8 апреля. Руководство футбольного клуба "Спартак" готово рассмотреть предложение от дортмундской "Боруссии" по переходу нападающего красно-белых Джордана Ларссона. Об этом заявил глава департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

В четверг портал Goal.com сообщил, что к футболисту проявляют интерес германская "Боруссия" и английский "Вест Хэм".

"Контактов с "Боруссией" не было. Если будет предложение, то мы его рассмотрим. Мы рассматриваем любое предложение, особенно если оно будет очень дорогое", - сказал Фетисов.

По данным портала Transfrmarkt, трансферная стоимость футболиста составляет €9 млн. Контракт шведа с московским клубом действует до 30 июня 2023 года.

Ларссону 23 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах за московский клуб в разных турнирах, забил 12 голов и отдал пять голевых передач.