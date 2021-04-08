Тарасова назвала правильным выбор Туктамышевой капитаном на командный чемпионат мира

Турнир пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля. В составе российской сборной выступят Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

"Это очень правильное решение, потому что она восстанавливалась, теряла, готовилась к одной Олимпиаде, второй, - сказала Тарасова. - Случилось, что она стала призером чемпионата мира. Я так за нее рада, к чему стремилась, того и достигла. За нее очень рада, за тренера очень рада".

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).