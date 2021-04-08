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Фигурное катание

Тарасова назвала правильным выбор Туктамышевой капитаном на командный чемпионат мира

Заслуженный тренер СССР заявила, что очень рада за фигуристку
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Назначение Елизаветы Туктамышевой капитаном сборной России по фигурному катанию на командный чемпионат мира (World Team Trophy) является правильным решением. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Турнир пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля. В составе российской сборной выступят Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

"Это очень правильное решение, потому что она восстанавливалась, теряла, готовилась к одной Олимпиаде, второй, - сказала Тарасова. - Случилось, что она стала призером чемпионата мира. Я так за нее рада, к чему стремилась, того и достигла. За нее очень рада, за тренера очень рада".

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Теги
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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