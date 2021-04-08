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Фигурное катание

Тарасова оценила выступление Косторной в шоу Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР считает, что возвращение фигуристки было верным шагом
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Возвращение чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной к своему прежнему тренеру Этери Тутберидзе было верным шагом, на шоу "Чемпионы на льду" спортсменка справилась со своими элементами. Таким мнением с ТАСС поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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В показательном номере в шоу со своей старой программой под песню Lovely Билли Айлиш Косторная исполнила два тройных флипа и тройной сальхов. Год назад фигуристка ушла из группы Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко", 6 марта стало известно, что фигуристка возобновила сотрудничество с Тутберидзе.

"Она вернулась. Справилась со своими элементами так быстро. Правильный шаг был для нее", - сказала Тарасова.

Шоу "Чемпионы на льду" прошло 6 апреля на льду Дворца спорта "Мегаспорт".

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Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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