Тарасова оценила выступление Косторной в шоу Тутберидзе

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Возвращение чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной к своему прежнему тренеру Этери Тутберидзе было верным шагом, на шоу "Чемпионы на льду" спортсменка справилась со своими элементами. Таким мнением с ТАСС поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В показательном номере в шоу со своей старой программой под песню Lovely Билли Айлиш Косторная исполнила два тройных флипа и тройной сальхов. Год назад фигуристка ушла из группы Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко", 6 марта стало известно, что фигуристка возобновила сотрудничество с Тутберидзе.

"Она вернулась. Справилась со своими элементами так быстро. Правильный шаг был для нее", - сказала Тарасова.

Шоу "Чемпионы на льду" прошло 6 апреля на льду Дворца спорта "Мегаспорт".