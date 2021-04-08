{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Тарасова назвала прекрасным катание Медведевой после восстановления

Фигуристка 6 апреля приняла участие в шоу "Чемпионы на льду" после перерыва, связанного с проблемами со здоровьем

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Катание серебряного призера Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристки Евгении Медведевой в шоу после перерыва, связанного с проблемами со здоровьем, было прекрасным и эмоциональным. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Осенью фигуристка испытывала сильные боли в спине, затем перенесла коронавирус с поражением легких. Медведева исполнила на шоу "Чемпионы на льду", которое прошло 6 апреля, два номера - под песню "Эхо любви" Анны Герман и олимпийскую произвольную программу под саундтрек к фильму "Анна Каренина".

"То, что мы видели, было прекрасно, - сказала Тарасова. - Очень эмоционально, сильно каталась, на большой скорости. Это ее катание".

Медведевой 21 год, она также является двукратной чемпионкой мира и Европы, двукратной победительницей финала серии Гран-при.

Теги
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна АнатольевнаМедведева, Евгения Армановна
Евро-2020
В Баку готовы заполнить стадион на 50% во время матчей чемпионата Европы по футболу
Олимпийский стадион вмещает 69 870 человек
Читать полностью