РУСАДА получило запросы от 75 легкоатлетов, желающих выступать на международных стартах

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по состоянию на 8 апреля получило запросы от 75 отечественных легкоатлетов, желающих выступать в сезоне-2021 на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов (ANA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Согласно пошаговой инструкции заполнения заявок на статус ANA, размещенной на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), любой спортсмен, намеревающийся получить нейтральный статус, должен сначала обратиться в РУСАДА с запросом о получении официального письма с информацией, необходимой для последующего рассмотрения заявки.

"На сегодняшний день в РУСАДА поступили письма от 75 спортсменов", - сказал представитель агентства.

31 марта Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса на 2021 год. За оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. От платы освобождаются те, кто перечислял эти деньги в World Athletics в 2020 году. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики и Российского антидопингового агентства, в которых будет содержаться полная информация о спортсмене. Атлет за последние 12 месяцев должен входить в пул допинг-тестирования.

Спортсмены, которые намерены участвовать в Олимпийских играх или чемпионатах мира, должны предоставить подтверждение прохождения как минимум трех внесоревновательных допинг-тестов за 10 месяцев до старта соревнований. Российские легкоатлеты должны подать заявки на получение нейтрального статуса для участия в Играх в Токио до 7 июня.

Как сообщал ранее ТАСС, в числе тех, кто отправил запросы в РУСАДА, есть и действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене.