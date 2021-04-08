"Спартак" оштрафован на 385 тыс. рублей по итогам матча с "Ростовом"

ТАСС, 8 апреля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 385 тыс. рублей по итогам гостевого матча 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова". Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 4 апреля в Ростове-на-Дону и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2.

"Болельщиками "Спартака" было использовано восемь ракетниц и шесть пиротехнических изделий. Две ракетницы упали на футбольное поле, - рассказал Григорьянц. - За использование пиротехнических изделий "Спартак" оштрафован на 260 тыс. рублей. За скандирование нецензурной лексики "Ростов" оштрафован на 70 тыс. рублей, "Спартак" - на 100 тыс. рублей. Также болельщики "Спартака" сидели на ограждении - за неправомерное действие зрителей "Спартак" оштрафован на 25 тыс. рублей".

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на четыре балла. В следующем туре московский клуб 11 апреля в гостях сыграет против "Локомотива".