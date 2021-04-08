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Евро-2020

В Баку готовы заполнить стадион на 50% во время матчей чемпионата Европы по футболу

Олимпийский стадион вмещает 69 870 человек

ТАСС, 8 апреля. Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана и местный оргкомитет Евро-2020 предоставили Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) информацию о готовности провести матчи чемпионата Европы в Баку с заполняемостью трибун на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

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Олимпийский стадион в Баку вмещает 69 870 человек. На матчах смогут присутствовать более 34 900 болельщиков, если будут выполнены соответствующие визовые требования и требования в связи с коронавирусом, которые будут распространяться как на местных, так и на зарубежных болельщиков.

Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Баку состоятся игры Уэльс - Швейцария (12 июня), Турция - Уэльс (16 июня), Швейцария - Турция (20 июня), а также один из матчей 1/4 финала турнира 3 июля.

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