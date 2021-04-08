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КХЛ

Федерация хоккея России пожелала защитнику "Авангарда" Емелину скорейшего выздоровления

По информации издания "Бизнес-Онлайн", игроку поставили диагноз "токсический шок печени"

ТАСС, 8 апреля. Федерация хоккея России (ФХР) пожелала скорейшего выздоровления капитану омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Алексею Емелину. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Емелин почувствовал себя плохо после первого матча полуфинала Кубка Гагарина с "Ак Барсом" и был госпитализирован. Издание "Бизнес-Онлайн" сообщило, что игроку поставили диагноз "токсический шок печени". Позднее хоккеист был перевезен в Москву.

"Алексей Емелин, защитник национальной сборной и чемпион мира 2012 года, сегодня находится в больнице в тяжелом состоянии. Желаем Алексею здоровья и скорейшего возвращения на лед. Держись", - говорится в сообщении пресс-службы.

Емелину 34 года, он является чемпионом мира в составе сборной России (2012), двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса" (2009, 2010).

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