Федерация хоккея России пожелала защитнику "Авангарда" Емелину скорейшего выздоровления

Емелин почувствовал себя плохо после первого матча полуфинала Кубка Гагарина с "Ак Барсом" и был госпитализирован. Издание "Бизнес-Онлайн" сообщило, что игроку поставили диагноз "токсический шок печени". Позднее хоккеист был перевезен в Москву.

Алексей Емелин, защитник национальной сборной и чемпион мира 2012 года, сегодня находится в больнице в тяжёлом состоянии. Желаем Алексею здоровья и скорейшего возвращения на лёд. Держись ✊ pic.twitter.com/kixTPP0NQJ

"Алексей Емелин, защитник национальной сборной и чемпион мира 2012 года, сегодня находится в больнице в тяжелом состоянии. Желаем Алексею здоровья и скорейшего возвращения на лед. Держись", - говорится в сообщении пресс-службы.

Емелину 34 года, он является чемпионом мира в составе сборной России (2012), двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса" (2009, 2010).