Гендиректор "Сочи" прокомментировал судейство в матче Кубка России с "Локомотивом"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко остался недоволен судейством в четвертьфинальном матче Бетсити - Кубка России по футболу с московским "Локомотивом". Об этом Рубашко рассказал ТАСС.

В среду "Сочи" дома проиграл "Локомотиву" со счетом 1:3. Защитник "Сочи" Кирилл Заика на 50-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Это кубковый матч, здесь все-таки, по моему мнению, нужно было разобраться в моментах перед тем, как давать вторую желтую карточку [Заике], - сказал Рубашко. - [Футболисту "Локомотива" Максиму] Мухину не выносят предупреждение, когда он [Миху] Мевлю за шею обнимает в нашей штрафной, а Заике дается вторая желтая. Мне кажется, отчасти такое немного предвзятое отношение было".

"Я считаю, что если бы мы в полном составе играли, то результат точно был бы другой, да мы в принципе и вдесятером могли пройти дальше. Иногда бывает так, что удача не нашей стороне, нужно было использовать свои моменты и то преимущество, которое у нас было в начале", - добавил он.

Рубашко отметил, что главный тренер "Сочи" Владимир Федотов, который пропускал матч из-за ангины, может вернуться на скамейку в игре 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Зенитом". "Посмотрим, может, он вернется на скамейку к матчу чемпионата с "Зенитом". В принципе ему лучше. Если будет себя нормально чувствовать, то вернется", - добавил Рубашко.

"Сочи" с 40 очками после 24 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Домашний матч с "Зенитом" пройдет 11 апреля.