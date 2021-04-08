Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Антюх подаст апелляцию на решение CAS

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 м с барьерами Наталья Антюх подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом она сообщила ТАСС.

В среду CAS объявил о дисквалификации Антюх на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

"Да, я буду подавать апелляцию", - сказала она.

Дисквалификация отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Все результаты, показанные Антюх с 30 июня 2013 года, будут аннулированы.

Антюх также выиграла серебро в эстафете 4х400 м и бронзу в забеге на 400 м на Олимпиаде 2004 года. Она является двукратной чемпионкой мира в эстафете 4х400 м.