Менеджер Петра Яна считает, что Стерлинга могут лишить титула UFC за долгий простой

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Американский боец Алджамейн Стерлинг избегает реванша против россиянина Петра Яна любыми способами, его могут лишить титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС заявил менеджер Яна Саят Абдрахманов.

Ранее Стерлинг заявил, что планирует провести операцию на позвоночнике, восстановление после которой займет длительное время.

"Эти проблемы со здоровьем у Стерлинга уже давно, он выступает с этими травмами довольно долго, - сказал Абдрахманов. - И сейчас он просто понимает, что это хорошая возможность, чтобы затянуть и отсрочить реванш. Эту операцию он мог бы давно сделать или не делать вообще. Как мы и предполагали, он любыми способами пытается избежать реванша".

"Но я уверен, что если он выйдет из строя на долгий срок, то UFC либо введет временный титул, либо лишит его пояса. Мы рассматриваем только вариант боя за пояс - временный или вакантный", - добавил собеседник агентства.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула. В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере, что является запрещенным приемом.