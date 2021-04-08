СМИ: Черевченко может возглавить казахстанский "Кайрат"

ТАСС, 8 апреля. Игорь Черевченко, возглавляющий подмосковные "Химки", может стать главным тренером казахстанского футбольного клуба "Кайрат" из Алма-Аты. Об этом сообщает портал Vesti.kz .

По информации портала, клуб уже провел переговоры с 46-летним Черевченко. В настоящее время "Кайрат" тренирует Алексей Шпилевский, контракт с ним рассчитан до декабря 2021 года.

Черевченко возглавляет "Химки" с сентября 2020 года. Он сменил Дмитрия Гунько, при котором команда после восьми туров занимала предпоследнее место в чемпионате России. В настоящее время "Химки" идут на девятой строчке в таблице. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2022/23. Ранее он работал тренером в тульском "Арсенале", калининградской "Балтике" и московском "Локомотиве", вместе с которым выиграл Кубок России (2015).