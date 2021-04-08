Россиянин Чепик стал четвертым на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Роман Чепик занял четвертое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 89 кг. Соревнования проходят в Москве.

Россиянин в сумме показал результат 362 кг (164 в рывке + 198 в толчке). Первое место занял представитель Армении Карен Авагян (375), вторым стал грузинский тяжелоатлет Реваз Давитадзе (374), третьим - армянин Карен Карапетян (365).

25-летний Чепик является серебряным призером молодежного чемпионата Европы - 2018. На январском Кубке России в Старом Осколе он победил с результатом 364 кг (164+200), установив рекорды страны в рывке, толчке и сумме двоеборья. Чепик первенствовал на чемпионате России - 2020 с результатом 357 кг. На чемпионате Европы 2019 года в Батуми победу праздновал представитель Армении Акоп Мкртчян с результатом 371 кг.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве завершится 11 апреля.