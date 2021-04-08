"Динамо" проиграло "Крыльям Советов" и не сумело выйти в полуфинал Кубка России по футболу

ТАСС, 8 апреля. Самарские "Крылья Советов" в четвертьфинальном матче Бетсити - Кубка России по футболу обыграли московское "Динамо" со счетом 2:0 и вышли в 1/2 финала турнира. Встреча прошла на стадионе "Самара-Арена".

В составе победителей забитыми мячами отметились Роман Ежов (4-я минута) и Иван Сергеев (73).

"Крылья Советов" являются единственной командой, представляющей Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ) в Кубке России. Футболисты самарского клуба сыграли матч в футболках с портретом Юрия Гагарина в честь 60-летия первого полета человека в космос.

В среду в полуфинал вышли грозненский "Ахмат", обыгравший "Уфу" (1:0), и московский "Локомотив", оказавшийся сильнее "Сочи" (3:1). Позднее в матче между столичным ЦСКА и тульским "Арсеналом" определится последний полуфиналист.

Полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки, матчи пройдут 21-22 апреля. Финал запланирован на 12 мая. Действующим победителем является петербургский "Зенит".