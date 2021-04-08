Тренер сборной отметил, что Ефимова выглядела тяжеловато на 200-метровке чемпионата России

В четверг Ефимова заняла третье место в заплыве на 200 м брассом с результатом 2 минуты 24,16 секунды. Победила Евгения Чикунова (2.21,63), второй стала Мария Темникова (2.22,76). Норматив на Олимпийский игры в этой дисциплине - 2.25,52, все три спортсменки уложились, однако согласно квоте на Игры попадут пловчихи, ставшие первой и второй. Ефимова выступит на Олимпийских играх на дистанции 100 м брассом, в понедельник на чемпионате России она стала второй в этой дисциплине, выполнив норматив.

"Не отобралась на двести, на сотню отобралась. Мне показалось вчера (в квалификационных заплывах и полуфиналах - прим. ТАСС), что ей было тяжеловато плыть. Как разрешится ситуация, я, конечно, не знал, мог только догадываться. Но Юля в предыдущие годы собиралась, могла сделать усилие", - сказал Чепик.

"Линейка в России подросла, и этот результат - внутреннее дело Юлии. Я не видел, как она тренировалась, она не общалась ни с кем, поэтому трудно сказать, что могло сказаться. Могу сказать только - не получилось", - отметил главный тренер.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе 29-летней Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу, победив на дистанции 200 м брассом. Также она побеждала на этой дистанции в 2013 и 2017 годах.