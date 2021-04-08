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Футбол в России

ЦСКА обыграл "Арсенал" и стал последним полуфиналистом Кубка России по футболу

Армейцы победили в гостях со счетом 2:1
Константин Марадишвили (ЦСКА) и Сергей Ткачев ("Арсенал") Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Константин Марадишвили (ЦСКА) и Сергей Ткачев ("Арсенал")
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТУЛА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на выезде обыграл тульский "Арсенал" в матче четвертьфинала Бетсити - Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.

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В составе победителей мячи забили Вадим Карпов (48-я минута) и Марио Фернандес (86), у проигравших отличился Евгений Луценко (33). Луценко на 56-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля. 18-летний Карпов забил первый мяч в карьере.

ЦСКА стал последним полуфиналистом турнира, ранее в эту стадию вышли московский "Локомотив", грозненский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов". Полуфинальные пары определятся по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу. Матчи запланированы на 21-22 апреля, финал пройдет 12 мая.

ЦСКА семь раз побеждал в Кубке России и занимает по этому показателю второе место, лидирует "Локомотив" (8). Также армейцы четыре раза проигрывали в финале, в последний раз клуб побеждал в турнире в 2013 году. Действующим победителем турнира является петербургский "Зенит".

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