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Футбол в России

"Спартак" обратился в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту зрителей на матч с ЦСКА

Согласно текущим правилам, стадионы в Москве можно заполнять не более чем на 50%

ТАСС, 8 апреля. Московский футбольный клуб "Спартак" обратился в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту зрителей на матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Встреча "Спартак" - ЦСКА пройдет 25 апреля. Как сообщает пресс-служба, все билеты на матч в рамках существующей квоты проданы.

Отмечается, что в случае положительного решения Роспотребнадзора клуб организует дополнительную продажу билетов.

"Спартак" после 24 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 47 очков, ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в активе 43 очка.

Согласно текущим правилам, в Москве на спортивных событиях посещаемость не может превышать 50% от вместимости стадиона. Вместимость домашней арены "Спартака" составляет 45 360 зрителей.

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