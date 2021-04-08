Керлингист Глухов считает, что игра россиян на чемпионате мира улучшается от матча к матчу

ТАСС, 8 апреля. Игра сборной России по керлингу постепенно становилась все лучше и лучше на протяжении соревновательной недели чемпионата мира. Такое мнение высказал скип команды Сергей Глухов, чей комментарий приводит пресс-служба Всемирной федерации керлинга (WCF).

Российские керлингисты вышли в плей-офф чемпионата мира и квалифицировались на Олимпиаду

В четверг команда России обыграла норвежцев со счетом 8:6, что позволило россиянам досрочно выйти в плей-офф турнира и квалифицироваться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

"Это потрясающее чувство. Я думаю, что это один из лучших дней в моей карьере, - сказал Глухов. - У нас была сложная неделя, но наша игра постепенно становилась все лучше и лучше".

В рамках предварительного этапа чемпионата мира 14 команд проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Турнир завершится 11 апреля. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России - девятое место на предыдущем первенстве.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиян не будет исполняться гимн России.