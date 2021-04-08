Определен состав сборной России по дзюдо на чемпионат Европы в Португалии

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по дзюдо определил состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы в Лиссабоне. Список спортсменов ТАСС предоставили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

В состав мужской команды вошли Яго Абуладзе (весовая категория до 60 кг), Михаил Пуляев, Арам Григорян (до 66 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Хасан Халмурзаев, Аслан Лаппинагов (до 81 кг), Михаил Игольников (90 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг).

Среди женщин выступят Ирина Долгова, Сабина Гилязова (до 48 кг), Дарья Межецкая, Анастасия Конкина (до 57 кг), Дарья Давыдова (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева, Антонина Шмелева (до 78 кг) и Анжела Гаспарян (свыше 78 кг).

Турнир в Португалии пройдет с 16 по 18 апреля.