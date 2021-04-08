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Лига Европы

"Рома" победила "Аякс" в первой игре 1/4 финала Лиги Европы

В параллельном матче лондонский "Арсенал" сыграл вничью с пражской "Славией"
Футболист "Ромы" Лоренцо Пеллегрини (в центре) и игроки "Аякса" Юрриен Тимбер и Давид Нерес EPA-EFE/MAURICE VAN STEEN
Описание
Футболист "Ромы" Лоренцо Пеллегрини (в центре) и игроки "Аякса" Юрриен Тимбер и Давид Нерес
© EPA-EFE/MAURICE VAN STEEN

ТАСС, 8 апреля. Нидерландский "Аякс" на своем поле со счетом 1:2 проиграл итальянской "Роме" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встречу обслуживала российская судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

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В составе хозяев мяч забил Дэви Классен (39-я минута), у гостей отличились Лоренцо Пеллегрини (57) и Рожер Ибаньес (87). На 53-й минуте форвард хозяев Душан Тадич не сумел реализовать пенальти.

В другом четвертьфинальном матче лондонский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с пражской "Славией" со счетом 1:1. В составе хозяев мяч на 86-й минуте забил Николя Пепе, у гостей отличился Томаш Голеш (90+3). Ответные матчи состоятся 15 апреля.

"Аякс" один раз становился победителем турнира - в сезоне-1991/92, в прошлом сезоне клуб не сумел пройти первый раунд плей-офф. "Рома" ни разу не выигрывала турнир, высшим достижением является выход в финал в сезоне-1990/91.

"Арсенал" дважды играл в финале турнира (1999/00, 2018/19), "Славия" выходила в полуфинал в сезоне-1995/96.

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