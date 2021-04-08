"Манчестер Юнайтед" обыграл "Гранаду" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

ТАСС, 8 апреля. Английский "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл испанскую "Гранаду" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 31-й минуте отличился Маркус Рэшфорд, а в добавленное ко второму тайму время Бруно Фернандеш реализовал пенальти. В первом тайме игра была прервана после того, как на поле выбежал болельщик. Встреча проходила в Испании без зрителей.

В другом четвертьфинальном матче загребское "Динамо" на своем поле уступило испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Херард Морено (44). Ответные матчи состоятся 15 апреля.

"Манчестер Юнайтед" является победителем Лиги Европы сезона-2016/17, "Гранада" впервые участвует в турнире. Загребское "Динамо" в первый раз дошло до четвертьфинала. Лучшим достижением "Вильярреала" является выход в полуфинал (2003/04, 2010/11, 2015/16).