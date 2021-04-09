Калакуцкий: победа "Крыльев Советов" над "Динамо" в матче Кубка России не должна удивлять

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. "Крылья Советов" в четвертьфинале Бетсити Кубка России против "Динамо" имели меньше шансов на победу, однако проход команды в полуфинал не должен вызывать удивление. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор самарского клуба Евгений Калакуцкий.

"Крылья Советов" одержали победу со счетом 2:0. На стадии четвертьфинала Кубка России самарская команда была единственным представителем второй по силе лиги страны - Олимп Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Мы надеялись на положительный результат, у нас были аргументы для его достижения. Да, мы были андердогами в этом противостоянии, но потому и любим футбол, что в нем может случиться всякое", - сказал Калакуцкий.

"Так что удивление этот результат не должен вызывать. У нас хорошая молодая команда, и по стилю игры мы схожи с "Динамо". Но это мое мнение, [за квалифицированной оценкой] по этому вопросу лучше обратиться к тренеру и игрокам", - заметил он.

Соперником "Крыльев" по полуфиналу может стать ЦСКА, "Локомотив" или "Ахмат". "Кто предпочтительней? Загадывать не стоит. На бумаге каждый из оставшихся соперников сильнее нас, поэтому кто выпадет, с тем и будем играть с целью добиться положительного результата", - заключил Калакуцкий.

Полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки, матчи пройдут 21-22 апреля. Финал запланирован на 12 мая. Действующим победителем Кубка России является петербургский "Зенит".