Кущенко: ЦСКА ищет свою игру после отчисления Майка Джеймса

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА ищут свою игру после отчисления американского защитника Майка Джеймса, считает президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. Своим мнением он поделился с ТАСС.

В четверг ЦСКА на своей площадке со счетом 88:70 обыграл французский "Вийёрбан" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Самыми результативными игроками матча стали защитник ЦСКА Габриэль Лундберг и форвард гостей Гершон Ябуселе, в активе которых по 23 очка.

"На мой взгляд, ЦСКА сейчас ищет свою игру без Майка Джеймса, вынужденно. Плюс выбыл из-за травмы Шенгелия, и сейчас, в ключевой стадии сезона, армейцы не имеют той стартовой пятерки, на которую рассчитывали перед началом сезона, - сказал Кущенко. - В сложных обстоятельствах ЦСКА ищет свою игру и в матче с французами показал потенциал. Он есть, и нас ждут крутые игры плей-офф, где ЦСКА будет биться за очередной "Финал четырех", это отрадно".

Ранее один из лидеров команды Майк Джеймс в очередной раз был отстранен от игр решением тренерского штаба.

ЦСКА одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав в 33 матчах 23 победы. Клуб ранее гарантировал себе участие в плей-офф. В последнем матче регулярного сезона ЦСКА сыграет с греческим "Панатинаикосом" в Москве 14 апреля.