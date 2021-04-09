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Баскетбольные еврокубки

Кущенко: ЦСКА ищет свою игру после отчисления Майка Джеймса

Президент Единой лиги ВТБ отметил, что, несмотря на отсутствие лидера, армейцы претендуют на самые высокие места
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА ищут свою игру после отчисления американского защитника Майка Джеймса, считает президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. Своим мнением он поделился с ТАСС.

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В четверг ЦСКА на своей площадке со счетом 88:70 обыграл французский "Вийёрбан" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Самыми результативными игроками матча стали защитник ЦСКА Габриэль Лундберг и форвард гостей Гершон Ябуселе, в активе которых по 23 очка.

"На мой взгляд, ЦСКА сейчас ищет свою игру без Майка Джеймса, вынужденно. Плюс выбыл из-за травмы Шенгелия, и сейчас, в ключевой стадии сезона, армейцы не имеют той стартовой пятерки, на которую рассчитывали перед началом сезона, - сказал Кущенко. - В сложных обстоятельствах ЦСКА ищет свою игру и в матче с французами показал потенциал. Он есть, и нас ждут крутые игры плей-офф, где ЦСКА будет биться за очередной "Финал четырех", это отрадно".

Ранее один из лидеров команды Майк Джеймс в очередной раз был отстранен от игр решением тренерского штаба.

ЦСКА одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав в 33 матчах 23 победы. Клуб ранее гарантировал себе участие в плей-офф. В последнем матче регулярного сезона ЦСКА сыграет с греческим "Панатинаикосом" в Москве 14 апреля.

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