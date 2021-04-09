Главный тренер ЦСКА Олич считает победу команды над "Арсеналом" в Кубке России заслуженной

В четверг ЦСКА обыграл "Арсенал" со счетом 2:1 и впервые с сезона-2015/16 вышел в полуфинал Кубка России.

"Было понятно, что для обеих команд эта игра являлась важной, - сказал Олич. - После победы над "Тамбовом" было важно пройти дальше в Кубке России, это была наша цель, которую мы выполнили. Судя по созданным моментам, считаю, что мы заслуженно выиграли".

Олич отметил, что команде нужно работать над реализацией моментов. "Самое главное, что нападающие [Соломон] Рондон и [Федор] Чалов имеют моменты. Они играют за команду, это для меня самое главное, - отметил тренер. - Может быть, не всегда должны забивать нападающие, как сегодня, ведь забили Карпов и Фернандес. Главное, что моменты есть, нам нужно, конечно, работать [над их реализацией]".

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вышел на поле впервые с 21 февраля. "Он был долгое время травмирован, провел несколько тренировок без ограничений, сегодня - первую игру. Я очень доволен, все знают, что у Дзагоева есть опыт и квалификация, он сегодня это показал. Самое главное, чтобы был здоров, потому что он может помочь команде", - подчеркнул Олич.

ЦСКА стал последним полуфиналистом турнира, ранее в эту стадию вышли московский "Локомотив", грозненский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов". Полуфинальные пары определятся по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу. Матчи запланированы на 21-22 апреля, финал пройдет 12 мая.