Тренер "Арсенала" остался доволен уровнем игры команды в матче Кубка России с ЦСКА

ТУЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" в четвертьфинальном матче против московского ЦСКА показали неплохую игру и продемонстрировали характер, оставшись в меньшинстве. Такое мнение журналистам после встречи высказал главный тренер "Арсенала" Дмитрий Парфенов.

В четверг "Арсенал" в 1/4 финала Бетсити - Кубка России дома уступил ЦСКА со счетом 1:2.

"По организации, подаче и дисциплине "Арсенал" провел игру на том уровне, который хотелось бы видеть, - сказал Парфенов. - Уровень ЦСКА понятен. Когда в команде остается на одного игрока меньше, то сложно, конечно, играть. Тем не менее команда терпела, выдерживала".

"Арсенал" открыл счет в игре с ЦСКА, армейцы сумели забить победный гол на 86-й минуте. Тульская команда с 55-й минуты играла в меньшинстве. "Мы сражались за Кубок России, сейчас у нас чемпионат, мы не будем опускать руки, сосредоточимся на важнейших матчах, - добавил тренер. - Сохранить такой характер является нашей задачей, команда как раз в матче с ЦСКА показала, что у нее есть характер. Непростой сезон, нужно его терпеливо дожать и решить задачу в виде сохранения прописки в РПЛ, поэтому нацеливаемся на это и будем вгрызаться в каждый матч".

13 марта "Арсенал" дома обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в рамках Тинькофф - Российской премьер-лиги. Тульская команда располагается на 14-м месте в таблице.