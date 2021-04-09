Российские керлингисты вышли в полуфинал чемпионата мира

ТАСС, 9 апреля. Керлингисты из России победили сборную Шотландии со счетом 9:2 в 12-м матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Ранее российская команда победила сборную Норвегии со счетом 8:6 и обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира, а также квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Россияне занимают первое место в таблице, одержав десять побед. Идущая на второй строчке команда Швеции одержала девять побед и имеет матч в запасе, всего команды проведут по 13 игр. По итогам предварительного раунда российские керлингисты обеспечили себе как минимум вторую строчку, благодаря чему напрямую вышли в полуфинал чемпионата мира. Команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира.

Турнир завершится 11 апреля. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России - девятое место на предыдущем первенстве.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиян не будет исполняться гимн России.