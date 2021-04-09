Праздник на славу. ЦСКА в день рождения Акинфеева вышел в полуфинал Кубка России

ТУЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Бетсити - Кубка России по футболу и стал последним полуфиналистом турнира. В эту стадию также пробились самарские "Крылья Советов", грозненский "Ахмат" и столичный "Локомотив", пары определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет в пятницу.
8 апреля капитану ЦСКА Игорю Акинфееву исполнилось 35 лет. Во время матча фанаты обоих клубов поздравили голкипера - хозяева сделали это кричалкой "Игорь, Игорь, с днем рождения". Болельщики армейского клуба во втором тайме вывесили баннер "35 лет эталону футбольной преданности".
На послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Ивица Олич заявил, что был уверен в победе над "Арсеналом". "Понятно, что для двух команд эта игра являлась важной. После победы над "Тамбовом" было важно пройти дальше в Кубке России, это была наша цель, которую мы выполнили. Я знал, что будет не легко, но был уверен, что ЦСКА выиграет; самое главное, что мы победили, теперь этот матч нужно забыть, концентрируемся на игре в чемпионате против "Ротора", - сказал Олич.
Такой ответ, по всей видимости, можно объяснить тем, что ЦСКА после назначения Олича на пост главного тренера 23 марта одержал вторую подряд волевую победу - 4 апреля армейский клуб переиграл на выезде "Тамбов" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.
В кубковой игре нападающий "Арсенала" Евгений Луценко открыл счет на 33-й минуте, забив головой после подачи с углового. 18-летний защитник ЦСКА Вадим Карпов сравнял счет на 48-й минуте, забив первый гол за клуб. Через семь минут Луценко получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве, и ЦСКА в концовке удалось вырвать победу - с передачи вышедшего на замену Алана Дзагоева, который провел первый матч с 21 февраля, отличился Марио Фернандес (86).
"Арсенал" не порадовал губернатора Тульской области
В 2021 году "Арсенал" одержал всего две победы в семи матчах во всех турнирах. Однако обыграны были команды из топ-5 РПЛ - 20 февраля тульский клуб на выезде победил "Зенит" в 1/8 финала Кубка России, а 13 марта одолел дома ЦСКА в матче чемпионата. Прошлый год клуб завершил с восьмиматчевой безвыигрышной серией.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил четвертьфинальную встречу, но клуб не смог его порадовать. Однако Дюмин в разговоре с журналистами отметил, что продолжает доверять руководству клуба и команде. "Я верю в команду, верю в президента клуба. Я им доверяю, мы еще докажем", - сказал он.
"На протяжении пяти лет "Арсенал" находится в высшем дивизионе. Это достаточно серьезный успех, - добавил Дюмин. - Никогда в истории тульского футбола не было таких достижений".
Однако "Арсенал" вылетел из Кубка России, а в турнирной таблице РПЛ находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место с 17 очками после 24 игр. От 12-й строчки, которая гарантирует клубу участие в следующем сезоне РПЛ, туляков отделяет 12 очков, а от зоны вылета в Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ) - три.
Единственный представитель ФНЛ выбил "Динамо" из турнира
В другом четвертьфинальном матче четверга самарские "Крылья Советов" дома обыграли московское "Динамо" со счетом 2:0. Самарский клуб был единственным представителем ФНЛ в четвертьфинале. Хозяева сыграли матч в футболках с портретом Юрия Гагарина в честь 60-летия первого полета человека в космос.
На четвертой минуте счет открыл Роман Ежов, а на 74-й отличился лучший бомбардир клуба в ФНЛ Иван Сергеев. Этот гол стал для 25-летнего нападающего 35-м в 39 матчах во всех турнирах текущего сезона.
Генеральный директор самарского клуба Евгений Калакуцкий заявил ТАСС, что такой результат не должен вызывать удивление. "Мы были андердогами в этом противостоянии, но потому и любим футбол, что в нем может случиться всякое. Так что удивление этот результат не должен вызывать. У нас хорошая молодая команда, и по стилю игры мы схожи с "Динамо", - сказал Калакуцкий.
"Кто предпочтительней [в полуфинале]? Загадывать не стоит. На бумаге каждый из оставшихся соперников сильнее нас, поэтому кто выпадет, с тем и будем играть с целью добиться положительного результата", - добавил он.