Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

ТАСС, 9 апреля. "Каролина" со счетом 3:0 обыграла "Флориду" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отдал голевой пас, всего на счету россиянина 28 очков (10 голов + 18 передач) в 39 матчах.

"Каролина" одержала третью победу подряд, набрала 57 очков за 39 матчей и вышла на первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Флорида" опустилась на третью строчку, набрав 56 очков в 41 игре.

Следующий матч "Каролина" проведет 11 апреля дома против "Детройта". "Флорида" 10 апреля приедет в гости к "Далласу".