Шайба Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Бостона"

Овечкин набрал 35 очков (20 голов + 15 передач) в 36 матчах текущего сезона. Капитан "Вашингтона" забросил 726-ю шайбу в 1 188 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1 487 матчах). После Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731). Среди них карьеру продолжает только Ягр, играющий за клуб "Рытиржи Кладно" во втором дивизионе чемпионата Чехии.

Овечкин забросил 266-ю шайбу в большинстве и вышел по этому показателю на чистое второе место в истории НХЛ, обойдя Халла (265). Лидирует Дэйв Андрейчук (274). Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 28 бросков, его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отличиться.

"Бостон" находится на четвертой позиции в турнирной таблице Восточного дивизиона с 48 очками за 37 встреч. "Вашингтон" набрал 54 очка в 40 матчах и занимает второе место. Следующий матч "Бостон" проведет 10 апреля в гостях против "Филадельфии", "Вашингтон" в тот же день сыграет на выезде с "Баффало".