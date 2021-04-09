Шайба Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Бостона"

ТАСС, 9 апреля. "Бостон" со счетом 4:2 обыграл "Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Бостона" отличились Джереми Лозон (1-я минута), Антон Блид (17), Брэд Маршанд (25), Крейг Смит (57). У "Вашингтона" заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (31) и Ти Джей Оши (31).
Alex Ovechkin of the @Capitals scored the 266th power-play goal of his NHL career to pass Brett Hull (265) for sole possession of second place in League history.— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 9, 2021
Dave Andreychuk tops the all-time list with 274. #NHLStats: https://t.co/XNMkzM1EKq pic.twitter.com/T4LNfJqFjS
Овечкин набрал 35 очков (20 голов + 15 передач) в 36 матчах текущего сезона. Капитан "Вашингтона" забросил 726-ю шайбу в 1 188 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1 487 матчах). После Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731). Среди них карьеру продолжает только Ягр, играющий за клуб "Рытиржи Кладно" во втором дивизионе чемпионата Чехии.
Овечкин забросил 266-ю шайбу в большинстве и вышел по этому показателю на чистое второе место в истории НХЛ, обойдя Халла (265). Лидирует Дэйв Андрейчук (274). Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 28 бросков, его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отличиться.
"Бостон" находится на четвертой позиции в турнирной таблице Восточного дивизиона с 48 очками за 37 встреч. "Вашингтон" набрал 54 очка в 40 матчах и занимает второе место. Следующий матч "Бостон" проведет 10 апреля в гостях против "Филадельфии", "Вашингтон" в тот же день сыграет на выезде с "Баффало".