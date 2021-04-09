Гол Тренина помог "Нэшвиллу" разгромить "Детройт" в матче НХЛ

Тренин забросил третью шайбу в 30 матчах текущего сезона, всего на счету россиянина семь очков (три гола + четыре передачи). Нападающие "Детройта" Евгений Свечников и Владислав Наместников не сумели отличиться.

"Нэшвилл" одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 45 очков после 41 игры. "Детройт" идет последним с 32 очками в 42 встречах. Следующий матч "Нэшвилл" проведет 11 апреля дома против "Тампы". "Детройт" в тот же день сыграет в гостях с "Каролиной".

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Филадельфию" (3:2, по буллитам). Вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 25 бросков по ходу основного времени и овертайма и пять - в послематчевой серии.