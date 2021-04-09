Гол Тренина помог "Нэшвиллу" разгромить "Детройт" в матче НХЛ

ТАСС, 9 апреля. "Нэшвилл" со счетом 7:1 обыграл "Детройт" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Виктор Арвидссон (23-я, 51-я, 52-я минуты), Эрик Хаула (27), Ник Казинс (37), Маттиас Экхольм (48), Яков Тренин (56). У проигравших единственную шайбу забросил Даррен Хелм (22).
Тренин забросил третью шайбу в 30 матчах текущего сезона, всего на счету россиянина семь очков (три гола + четыре передачи). Нападающие "Детройта" Евгений Свечников и Владислав Наместников не сумели отличиться.
"Нэшвилл" одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 45 очков после 41 игры. "Детройт" идет последним с 32 очками в 42 встречах. Следующий матч "Нэшвилл" проведет 11 апреля дома против "Тампы". "Детройт" в тот же день сыграет в гостях с "Каролиной".
В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Филадельфию" (3:2, по буллитам). Вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 25 бросков по ходу основного времени и овертайма и пять - в послематчевой серии.