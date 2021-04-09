"Даллас" обыграл "Чикаго" в матче НХЛ. Худобин отразил 38 бросков

ТАСС, 9 апреля. "Даллас" обыграл "Чикаго" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Руп Хинтц (10-я минута), Джейсон Робертсон (22), Миро Хейсканен (35), Блейк Комо (41). У проигравших единственную шайбу забросил Доминик Кубалик (15).

Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 38 бросков по своим воротам. Его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Защитник "Чикаго" Никита Задоров также не сумел отличиться.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 38 очков после 38 игр. "Чикаго" идет пятым с 41 очком за 41 встречу.

Следующий матч "Даллас" проведет 10 апреля дома против "Флориды". "Чикаго" 11 апреля сыграет в гостях с "Коламбусом".