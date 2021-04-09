Мартемьянов стал главным тренером клуба КХЛ "Сибирь"

Контракт с 58-летним россиянином рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год. Последним местом работы Мартемьянова был екатеринбургский "Автомобилист", который он покинул в апреле прошлого года. На посту главного тренера новосибирской команды он сменил Николая Заварухина.

ТАСС, 9 апреля. Андрей Мартемьянов назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь". Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

⚡️Попечительский совет Хоккейного клуба «Сибирь» утвердил Андрея Мартемьянова на должность главного тренера команды. Соглашение с 58-летним специалистом подписано по системе 1+1. Контракт был подписан сегодня после встречи с губернатором https://t.co/DVmxYL9jHO pic.twitter.com/mLa1Mh4QKj

В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

В течение карьеры Мартемьянов также возглавлял красноярский "Сокол", орский "Южный Урал" и хабаровский "Амур".