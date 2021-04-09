{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Мартемьянов стал главным тренером клуба КХЛ "Сибирь"

Контракт с 58-летним россиянином рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год
Андрей Мартемьянов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Андрей Мартемьянов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 9 апреля. Андрей Мартемьянов назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь". Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Контракт с 58-летним россиянином рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год. Последним местом работы Мартемьянова был екатеринбургский "Автомобилист", который он покинул в апреле прошлого года. На посту главного тренера новосибирской команды он сменил Николая Заварухина.

В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

В течение карьеры Мартемьянов также возглавлял красноярский "Сокол", орский "Южный Урал" и хабаровский "Амур".

Теги
КХЛ
НХЛ
"Даллас" обыграл "Чикаго" в матче НХЛ. Худобин отразил 38 бросков
"Даллас" победил со счетом 5:1
"Даллас" обыграл "Чикаго" в матче НХЛ. Худобин отразил 38 бросков
Читать полностью