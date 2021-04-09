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Биатлон

Алексей Волков покинет тренерский штаб женской сборной России по биатлону

Он перейдет на работу с резервной командой
Алексей Волков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алексей Волков
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 9 апреля. Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Алексей Волков перейдет на работу с резервной командой. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

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"Юрий Каминский (старший тренер мужской сборной) продолжит работу с Максимом Максимовым, Михаил Шашилов (старший тренер женской команды) - с Николаем Загурским, - сказал Майгуров. - Вакантной остается должность тренера по стрельбе, но в ближайшее время она будет заполнена".

Глава СБР отметил, что Волков перейдет на работу с резервом сборной. Мужскую резервную команду возглавят Сергей Башкиров и Павел Максимов (вместо Сергея Белозерова), женскую - Евгений Куваев и Волков.

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РоссияБиатлонМайгуров, Виктор Викторович
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