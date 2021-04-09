Алексей Волков покинет тренерский штаб женской сборной России по биатлону

ТАСС, 9 апреля. Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Алексей Волков перейдет на работу с резервной командой. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Юрий Каминский (старший тренер мужской сборной) продолжит работу с Максимом Максимовым, Михаил Шашилов (старший тренер женской команды) - с Николаем Загурским, - сказал Майгуров. - Вакантной остается должность тренера по стрельбе, но в ближайшее время она будет заполнена".

Глава СБР отметил, что Волков перейдет на работу с резервом сборной. Мужскую резервную команду возглавят Сергей Башкиров и Павел Максимов (вместо Сергея Белозерова), женскую - Евгений Куваев и Волков.