Карпин считает, что "Спартак" имеет шансы на победу в чемпионате России по футболу

ТАСС, 9 апреля. Московский футбольный клуб "Спартак" может побороться за чемпионство в сезоне-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Спартак", как и любая другая команда, имеет шансы на чемпионство. В той же Испании пять туров назад отрыв лидера от третьего места был восемь-девять очков, а сейчас всего три", - сказал Карпин, который ранее возглавлял красно-белых и был генеральным директором клуба.

После 24 туров "Спартак" находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 47 очков и уступая лидирующему "Зениту" четыре балла.

Ближайший матч "Спартак" проведет 11 апреля в гостях против "Локомотива", который идет на третьей строчке с 43 очками.