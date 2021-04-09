Биатлонист Логинов будет готовиться к олимпийскому сезону вместе со сборной России

ТАСС, 9 апреля. Чемпион мира Александр Логинов большую часть подготовки к олимпийскому сезону проведет в составе сборной России по биатлону. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Нам важны медали, остальное — так себе".

"Нам важны медали, остальное — так себе". Майгуров об итогах сложного биатлонного сезона

На эту тему

Логинов последние годы готовился к сезону отдельно от сборной по планам личных тренеров.

"Мы обсуждали с Логиновым формат его подготовки к предстоящему сезону, - сказал Майгуров. - Могу с уверенностью сказать, что большую часть подготовки он проведет в составе сборной России".

Логинову 29 лет, он является чемпионом мира 2020 года в спринте.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.