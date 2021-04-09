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Биатлон

Биатлонист Логинов будет готовиться к олимпийскому сезону вместе со сборной России

Последние годы спортсмен готовился к сезону отдельно от сборной по планам личных тренеров
Александр Логинов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 9 апреля. Чемпион мира Александр Логинов большую часть подготовки к олимпийскому сезону проведет в составе сборной России по биатлону. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

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Логинов последние годы готовился к сезону отдельно от сборной по планам личных тренеров.

"Мы обсуждали с Логиновым формат его подготовки к предстоящему сезону, - сказал Майгуров. - Могу с уверенностью сказать, что большую часть подготовки он проведет в составе сборной России".

Логинову 29 лет, он является чемпионом мира 2020 года в спринте.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Теги
РоссияБиатлонМайгуров, Виктор Викторович
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