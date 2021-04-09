В Петербурге отобрали 1,5 тыс. человек для волонтерства во время чемпионата Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Центр подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге завершил отбор кандидатов для работы во время матчей турнира, добровольческая команда сформирована из 1,5 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"Всего было подано 10 987 заявок. Отобрано 1 500 человек, из них 89% - женщины и 11% - мужчины. 84% составляют работающие волонтеры, 13% - учащиеся, 3% - добровольцы "серебряного" возраста. В ходе рекрутинговой кампании оценивалось как знание иностранного языка, так и личностно-деловые качества претендентов", - говорится в сообщении.

Стать добровольцем мог любой человек, достигший 16 лет и владеющий иностранными языками. Как отметили в администрации, отобранные волонтеры владеют английским, испанским, финским и французским языками. Среди учащихся больше всего добровольцев из Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и НИУ ВШЭ. Среди работающих самая распространенная профессия - инженер.

"Мы должны провести Евро-2020 на самом высоком уровне. Работа волонтеров очень важна, от них во многом зависит впечатление, которое останется у гостей от нашего города и страны в целом. Уверен, что добровольцы достойно представят Петербург на этом первенстве, окажут гостям необходимую помощь и информационную поддержку, окружат их заботой, создадут незабываемую атмосферу гостеприимства на этом футбольном празднике", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Волонтеры будут задействованы по восьми направлениям: транспорт, последний километр (участок на пути к стадиону и прилегающая к нему территория), культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиаобеспечение, зона болельщиков УЕФА, медицина и штаб.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.