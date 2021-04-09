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Футбол в России

Футболист ЦСКА Бистрович не собирается покидать клуб после возвращения из аренды

Сейчас полузащитник выступает за турецкую "Касымпашу"

ТАСС, 9 апреля. Хорватский полузащитник российского футбольного клуба ЦСКА Кристиян Бистрович заявил о намерении закрепиться в основном составе команды после завершения арендного соглашения с турецкой "Касымпашей". Комментарий спортсмена приводит газета Podravski.

Хорватский футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Турции в сезоне-2020/21, в которых отметился тремя голевыми передачами.

"Я уходил в "Касымпашу", чтобы получить игровую практику перед молодежным чемпионатом Европы. У меня контракт с ЦСКА, - сказал Бистрович. - Я намерен вернуться в Москву и бороться за место в основном составе".

Бистровичу 23 года, он перешел в ЦСКА в 2018 году. Всего в чемпионате России футболист принял участие в 69 играх, забил пять голов и отдал восемь голевых передач. Бистрович является обладателем Суперкубка России (2018).

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