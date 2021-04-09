Алексей Стукалов назначен на пост главного тренера "Уфы"

ТАСС, 9 апреля. Алексей Стукалов назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Уфа". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 37-летним специалистом рассчитан до июня 2023 года. На этом посту он сменил Рашида Рахимова, который подал в отставку после поражения от московского "Динамо" (0:4) в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Последним местом работы Стукалова был клуб Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Велес", который он покинул в среду. Московская команда на данный момент занимает седьмое место в первенстве с 55 очками в 34 турах. Также он работал ассистентом главного тренера в саратовском "Соколе", калининградской "Балтике" и подмосковных "Химках".

"Уфа" после 24 матчей занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков.