{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Алексей Стукалов назначен на пост главного тренера "Уфы"

На этом посту он сменил Рашида Рахимова
Болельщики "Уфы" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Болельщики "Уфы"
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 9 апреля. Алексей Стукалов назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Уфа". Об этом сообщает пресс-служба команды.

На эту тему
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Уфа"
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Уфа"

Контракт с 37-летним специалистом рассчитан до июня 2023 года. На этом посту он сменил Рашида Рахимова, который подал в отставку после поражения от московского "Динамо" (0:4) в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Последним местом работы Стукалова был клуб Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Велес", который он покинул в среду. Московская команда на данный момент занимает седьмое место в первенстве с 55 очками в 34 турах. Также он работал ассистентом главного тренера в саратовском "Соколе", калининградской "Балтике" и подмосковных "Химках".

"Уфа" после 24 матчей занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков.

Теги
Российский футболРоссия
Футбол в России
Комитет по этике РФС даст оценку действиям "Уфы" в социальных сетях 15 апреля
В среду после матча Кубка России с "Ахматом" в Twitter уфимской команды появилась запись с нецензурной лексикой в адрес судей
Читать полностью